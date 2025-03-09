«До Бреста час езды». Власти предупредили белорусов о быстром распространении болезни Ньюкасла в соседней с Беларусью Польше

После первого случая инфекции в начале месяца к концу декабря на промышленных фермах повета пришлось убить 358 тысяч свиней, а также 888 тысяч кур на откорме. В 2025-м количество утилизированной птицы в районе составило уже 361 тысячу голов, согласно статистике, опубликованной в местных СМИ.