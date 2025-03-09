«До Бреста час езды». Власти предупредили белорусов о быстром распространении болезни Ньюкасла в соседней с Беларусью Польше

В соседней с Беларусью Польше вспышка болезни Ньюкасла, которую иначе называют птичьей чумой. Брестские власти предупреждают белорусов о быстром распространении болезни, сообщает телеграм-канал «#1регион».
Так, в Брестском облисполкоме обратили внимание на то, что вспышка болезни Ньюкасла фиксируется в Лосицком повете Польши. Подчеркивается, что данный польский регион граничит с Брестчиной.
— От населенного пункта Борсуки в Лосицком повете до Бреста без каких-либо остановок час езды, — отметили в телеграм-канале.
Также сообщается, что первый случай птичьей чумы на территории Лосицкого повета был зарегистрировали в декабре 2024-го. Болезнь Ньюкасла является одним из самых опасных вирусных заболеваний сельскохозяйственных, домашних и диких птиц после птичьего гриппа.
После первого случая инфекции в начале месяца к концу декабря на промышленных фермах повета пришлось убить 358 тысяч свиней, а также 888 тысяч кур на откорме. В 2025-м количество утилизированной птицы в районе составило уже 361 тысячу голов, согласно статистике, опубликованной в местных СМИ.
Напомним, периодически Минсельхозпрод Беларуси вводит ограничения на экспорт мяса птицы из-за птичьей чумы.
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