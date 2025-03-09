С начала года в Ростовской области выдали 2,5 тысячи сертификатов на маткапитал

В 2024 году в Ростовской области было выдано 20,5 тысяч сертификатов на материнский капитал. Об этом сообщили в правительстве региона.
— Материнский капитал назначается семьям в автоматическом режиме на основании сведений, поступивших в отделение Социального фонда России по Ростовской области из органов ЗАГС, — говорится в сообщении.
С начала этого года сертификат на материнский капитал получили более 2,5 тысяч семей. Средства можно использовать для улучшения жилья, образования сыновей и дочек, реабилитацию детей с инвалидностью, в качестве ежемесячной выплаты и накопительной пенсии для матери (в некоторых случаях — отца).
Если у человека остались средства маткапитала в размере не больше 10 тысяч рублей, он может получить их в виде единовременной выплаты. На сегодняшний день таким правом воспользовались три тысячи жителей Ростовской области.