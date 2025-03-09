С начала года в Ростовской области выдали 2,5 тысячи сертификатов на маткапитал

С начала этого года сертификат на материнский капитал получили более 2,5 тысяч семей. Средства можно использовать для улучшения жилья, образования сыновей и дочек, реабилитацию детей с инвалидностью, в качестве ежемесячной выплаты и накопительной пенсии для матери (в некоторых случаях — отца).