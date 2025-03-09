В Ростове водитель на иномарке сбил девятилетнего школьника

В донской столице школьник попал под колеса иномарки. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Происшествие случилось вечером в Международный женский день. В районе дома № 109 на улице Днепропетровской (Первомайский район города) 30-летний водитель «форд фокуса» наехал на девятилетнего ребенка. Известно, что школьник переходил проезжую часть в неположенном месте.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекторы призывают родителей ответственно относиться к обучению детей правилам безопасного поведения на дороге, не оставлять их без присмотра вблизи проезжей части, использовать светоотражающие элементы для одежды в темное время суток.