Номера на авто в Беларуси будут выдавать без привязки к региону

«Да, все скоротечно, и пришло то время, когда действительно номерные знаки с седьмым регионом закончились. Уже анонсировано, что будут в городе Минске присваиваться номерные знаки с восьмым регионом», — сказал Ротченков в эфире передаче «Скажи не молчи» на телеканале «Беларусь 1».