Номера на авто в Беларуси будут выдавать без привязки к региону

МИНСК, 9 мар — Sputnik. В Беларуси в ближайшем будущем начнут применять общие номерные знаки без привязки к региону, сообщил начальник главного управления Госавтоинспекции Виктор Ротченков.
Ранее сообщалось, что госномера для транспортных средств с цифрой «7», что означает столичную регистрацию, уже заканчиваются. В Минске зарегистрировано около 800 тысяч единиц транспорта с такой «пропиской».
«Да, все скоротечно, и пришло то время, когда действительно номерные знаки с седьмым регионом закончились. Уже анонсировано, что будут в городе Минске присваиваться номерные знаки с восьмым регионом», — сказал Ротченков в эфире передаче «Скажи не молчи» на телеканале «Беларусь 1».
По его словам, все вариации номеров с буквами и цифрой «7» уже выданы, в резерве у ГАИ остается последняя цифра — 9-й регион. Автоинспекторы полагают, что эти знаки будут получать автовладельцы из Минской области, которые в данный момент регистрируются под цифрой «5».
«Мы проработали вопрос вообще отойти от регионов и применять общие номерные знаки. Они будут содержать три цифры и четыре буквы», — проинформировал он.
Начальник ГАИ отметил, что две буквы будут в начале номерного знака, затем будут следовать три цифры и после них еще две буквы.
«Ведь букв больше, чем цифр. Поэтому так и принимается, чтобы надолго, максимально обеспечить номерными знаками, и больше к этому вопросу не возвращаться», — пояснил Ротченков.
Он также добавил, что говорить про такие номера пока преждевременно, однако Госавтоинспекция технически уже готова к изготовлению таких знаков.