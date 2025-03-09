Пожар произошел на предприятии по переработке шин в Могилеве

В Могилеве произошел пожар на предприятии по переработке резинового волокна, сообщили в МЧС.
Возгорание произошло ночью 8 марта. Около 01.08 в МЧС позвонил сторож, сообщив о пожаре на территории предприятия «Данотон». Огонь вспыхнул внутри здания, где хранилось около 50 тонн гранулированного кордового волокна.
На месте спасатели увидели сильное задымление, внутри здания людей не было. Сотрудники МЧС успешно локализовали и ликвидировали возгорание, предотвратив крупные потери, они спасли 48 тонн материала.
Огонь успел повредить две тонны волокна, закоптил стены и потолок цеха. Причина пожара еще устанавливается.
А еще минчанин на Peugeot на скорости въехал в осветительную мачту 8 Марта.