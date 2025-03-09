Правительство утвердило новый профессиональный праздник

"Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Однако ключевая цель заключается не только в достижении количественных показателей, но и в обеспечении высокого качества и эстетики, — подчеркнул он.