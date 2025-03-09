Правительство утвердило новый профессиональный праздник

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В России утвердили новый профессиональный праздник — День архитектора, сообщили в пресс-службе правительства.
«Новый профессиональный праздник — День архитектора будет отмечаться в середине лета. Постановление о его закреплении в календаре подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Праздничным днем станет первый понедельник июля», — говорится в релизе.
Авторы инициативы — Союз архитекторов России и Минстрой, ее поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.
В правительстве уточнили, что новый праздник поможет повысить престиж профессии.
Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что облик городов играет важную роль в улучшении условий проживания людей и росте привлекательности населенных пунктов для туристов и бизнеса.
"Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Однако ключевая цель заключается не только в достижении количественных показателей, но и в обеспечении высокого качества и эстетики, — подчеркнул он.
Установление Дня архитектора — это признание особой значимости профессии в преобразовании российского городов и развитии страны в целом, добавил Хуснуллин.