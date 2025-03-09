Минтруда озвучило социальные гарантии белорусок

Еще в Беларуси за женщиной сохраняется рабочее место в период ее нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Также наниматель обязан продлевать с согласия работника контракт на срок минимум до окончания отпуска, если он заканчивается в это время. После окончания отпуска по уходу за ребенком матери до 5-летнего возраста ребенка обеспечивается защита занятости.