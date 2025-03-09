Минтруда озвучило социальные гарантии белорусок

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о гарантиях, которые есть у белорусок, сообщает телеграм-канал ведомства.
Так, сообщая о трудовых гарантиях для белорусских женщин в Минтруда обратили внимание на существование в Беларуси определенных запретов. Например, женщине при приеме на работу не могут отказать в заключении трудового договора или снизить зарплату из-за беременности или наличия детей до трех лет. Аналогичное правило действует и для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, детей с инвалидностью до 18 лет.
Еще в Беларуси за женщиной сохраняется рабочее место в период ее нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Также наниматель обязан продлевать с согласия работника контракт на срок минимум до окончания отпуска, если он заканчивается в это время. После окончания отпуска по уходу за ребенком матери до 5-летнего возраста ребенка обеспечивается защита занятости.
Еще в Беларуси не может быть расторгнут трудовой договор по инициативе нанимателя с беременной женщиной, матерью, воспитывающей ребенка до 3 лет. Подобные случаи распространяются на сокращение рабочего штата, длительное, более четырех месяцев, отсутствие на работе из-за болезни, несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья или недостаточной квалификации. Аналогичные правила распространяются и на одиноких женщин, воспитывающих ребенка до 14 лет, ребенка-инвалида до 18-летнего возраста.
— Наниматель обязан установить неполные рабочий день или неделю, если женщина, которая ожидает рождения ребенка или же воспитывает ребенка до 14 лет, выражает такое желание, — сообщили в ведомстве.
Еще у белорусок с ребенком до 16 лет или воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет есть преимущественное право, позволяющее заключить трудовой договор о выполнении работы дома. И также женщины, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет, могут получить дополнительный свободный день в месяц, оплачиваемый в размере среднего дневного заработка.
Тем временем, власти предупредили белорусов о быстром распространении болезни Ньюкасла в соседней с Беларусью Польше: «До Бреста час езды».