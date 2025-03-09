Батайская больница заплатит больше двух миллионов рублей Водоканалу Ростова

«Водоканал Ростова-на-Дону» и «Центральная городская больница» Батайска уладили денежный конфликт мировым соглашением. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
Водоканал обратился в суд, требуя взыскать с медучреждения задолженность по оплате негативного воздействия на централизованную систему канализации и превышение нормативов состава сточных вод. Речь шла о сумме в два миллиона сто девяносто шесть тысяч рублей.
В итоге стороны решили договориться и уладить спор, не ввязываясь в долгую судебную тяжбу. Больница согласилась погашать долг постепенно. Его разделили на 12 платежей по 183 тысячи рублей. Мирное соглашение подписали руководители обеих организаций.