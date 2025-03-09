Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Батайская больница заплатит больше двух миллионов рублей Водоканалу Ростова

Ростовский Водоканал и батайская больница решили денежным спор миром.

Источник: Комсомольская правда

«Водоканал Ростова-на-Дону» и «Центральная городская больница» Батайска уладили денежный конфликт мировым соглашением. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Водоканал обратился в суд, требуя взыскать с медучреждения задолженность по оплате негативного воздействия на централизованную систему канализации и превышение нормативов состава сточных вод. Речь шла о сумме в два миллиона сто девяносто шесть тысяч рублей.

В итоге стороны решили договориться и уладить спор, не ввязываясь в долгую судебную тяжбу. Больница согласилась погашать долг постепенно. Его разделили на 12 платежей по 183 тысячи рублей. Мирное соглашение подписали руководители обеих организаций.