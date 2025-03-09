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Из-за непогоды в Башкирии закрыли трассу

Ограничение коснулось трассы Уфа-Бирск-Янаул.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 марта, с 13:30 ввели ограничение для пассажирских и грузовых автомобилей на трассе Уфа-Бирск-Янаул. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС Башкирии. Ограничения введены из-за тяжелых погодных условий. На дорогах наблюдаются метели, ветер, гололед и снег.

По предоставленным данным, ограничение введено с 33 по 112 км в Благовещенском и Бирском районах. Ориентировочно время окончания ограничения запланировано на 18:00. О решении будет сообщено дополнительно.

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