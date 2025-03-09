Из-за непогоды в Башкирии закрыли трассу

Сегодня, 9 марта, с 13:30 ввели ограничение для пассажирских и грузовых автомобилей на трассе Уфа-Бирск-Янаул. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС Башкирии. Ограничения введены из-за тяжелых погодных условий. На дорогах наблюдаются метели, ветер, гололед и снег.