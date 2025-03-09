«17 сильных пожаров в лесах, горящий торфяник, огонь в деревнях». В Беларуси продолжаются сильные пожары на селе и в лесах

В свою очередь в суточной сводке МЧС сообщили о пожарах в деревнях. Так, пал травы привел к пожару в деревне Шелухи в Молодечненском районе, где сильные ожоги при тушении огня получил пенсионер 1957 года рождения. Возгорание ликвидировали также в деревне Буглаи в Краснопольском районе. Несколько человек в Беларуси госпитализированы с ожогами, получив травмы при сжигании мусора.