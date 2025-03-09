«17 сильных пожаров в лесах, горящий торфяник, огонь в деревнях». В Беларуси продолжаются сильные пожары на селе и в лесах

В белорусских деревнях и лесах продолжаются серьезные пожары, спровоцированные палами и сухой теплой погодой. Подробности рассказали в Минлесхозе.
Так, за сутки 8 марта, в Беларуси было ликвидировано 17 лесных пожаров, произошедших во всех областях, кроме Витебской.
«Комсомолка» писала, что накануне Брестская область была полностью закрыта для посещения лесов из-за сильных пожаров. И по-прежнему на Брестчине из-за высоких классов пожарной опасности временно введен запрет на посещение лесов во всех районах, но еще запрет на посещение лесов ввели в Ветковском и Петриковском районах Гомельской области.
В свою очередь в суточной сводке МЧС сообщили о пожарах в деревнях. Так, пал травы привел к пожару в деревне Шелухи в Молодечненском районе, где сильные ожоги при тушении огня получил пенсионер 1957 года рождения. Возгорание ликвидировали также в деревне Буглаи в Краснопольском районе. Несколько человек в Беларуси госпитализированы с ожогами, получив травмы при сжигании мусора.
Но еще в ведомстве сообщили, что продолжается тушение торфяного пожара на землях вблизи деревни Краи в Осиповичском районе. На тушении торфяника задействованы девять единиц техники и 30 человек, из которых шесть пожарных машин и 25 сотрудников МЧС.
— Тушение осложняется труднопроходимыми участками местности, а также отсутствием естественной влажности и большой глубиной залегания торфа, — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее МЧС и Минлесхоз предупредили о ситуации с пожарами в Беларуси 7 марта: «Горят деревни, леса, болота, поля».
Еще пожар произошел на предприятии по переработке шин в Могилеве.
Тем временем, власти предупредили белорусов о быстром распространении болезни Ньюкасла в соседней с Беларусью Польше: «До Бреста час езды».