Температура 37 держалась две недели: У ростовчанки выявили онкологию после ОРВИ

В Ростове у женщины после перенесенного ОРВИ выявили онкологию. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в городской поликлинике № 9.
На прием к участковому терапевту обратилась пациентка с жалобами на боль и увеличение подчелюстных лимфатических узлов.
Женщина рассказала врачу, что проблемы появились спустя месяц после перенесенного ОРВИ. Сначала у нее увеличился левый лимфатический узел. Однако внимание этому ростовчанка не придала, так как чувствовала себя нормально.
Позже у женщины появились боли под челюстью и увеличился в размерах второй лимфоузел. Кроме того, в течение двух недель держалась температура 37−37,5.
После медицинского осмотра пациентку попросили сдать анализы и пройти ультразвуковое исследование. Результаты обследования насторожили участкового терапевта, и он направил ростовчанку к онкологу. Опасения врача подтвердились, специалист обнаружил у пациентки лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Как и в случае с другими видами рака — чем раньше обнаружен недуг, тем эффективнее будет его лечение.