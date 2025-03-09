Температура 37 держалась две недели: У ростовчанки выявили онкологию после ОРВИ

После медицинского осмотра пациентку попросили сдать анализы и пройти ультразвуковое исследование. Результаты обследования насторожили участкового терапевта, и он направил ростовчанку к онкологу. Опасения врача подтвердились, специалист обнаружил у пациентки лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Как и в случае с другими видами рака — чем раньше обнаружен недуг, тем эффективнее будет его лечение.