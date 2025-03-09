В Уфе 15-летнему подростку спасли ногу после тяжелой травмы

В Уфе врачи городской детской больницы № 17 провели уникальную операцию 15-летнему подростку. Юноше требовалось восстановить голень после полученной во время катания с горки травмы.
Предварительно известно, что юноша поступил в травмпункт с переломом левой ноги. Там ему оказали первую помощь. В станционаре ему обеспечили специальное скелетное натяжение, а после установили внутрь кости интрамедуллярный стержень.
Через несколько дней после операции мальчик через несколько дней смог встать на поврежденную ногу, а через 12 дней его выписали из больницы.
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