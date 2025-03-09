В Иркутске убирают последствия ночного снегопада

Выходные порадовали сибиряков теплом, только вот в воскресное утро солнце неожиданно скрылось, с неба продолжал падать снег. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в ночь с 8 на 9 марта 2025 выпало 1,5 миллиметра осадков.
129 рабочих вышли на улицы города, использовалось 68 единиц техники, среди них тракторы, погрузчики, самосвалы. С их помощью привели в порядок улицу Академическую, Улан-Баторскую, Розы Люксембург, Ленскую, Ушаковскую, Сибирскую и 6-ю Советскую.
— Уделяем особое внимание остановкам общественного транспорта и тротуарам. Уборку и противогололедную обработку провели на Ширямова, Байкальской, Станиславского, Советской, Седова, 3-го Июля и других, — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Сейчас в парках и скверах продолжают работу 100 человек с применением шести единиц техники. Им предстоит вычистить не только снег, но и мусор. Работы продолжатся во всех округах Иркутска в течение дня.
Важно! Водителей и пешеходов просят учитывать дорожную обстановку. Гололед может стать причиной аварий, поэтому стоит соблюдать дистанцию и скоростной режим. По прогнозам синоптиков, умеренный снег будет продолжаться все следующие сутки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять человек попали в больницу из-за аварии на Байкальском тракте.