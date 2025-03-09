Под Ростовом автомобиль сбил человека насмерть на пешеходном переходе

Сегодня утром, 9 марта, на Кагальником шоссе в городе Азове случилась авария, в которой погиб человек. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
В районе дома № 37, 56-летний водитель на «Ладе» наехал на 46-летнего пешехода. Известно, что тот пересекал проезжую часть дороги по регулируемому переходу справа налево. В результате дорожно-транспортного происшествия человек скончался. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, днем ранее в Ростове во время другого ДТП пострадал девятилетний школьник. Происшествие случилось вечером в районе дома № 109 на улице Днепропетровской. Ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте и попал под колеса «Форд Фокуса». С травмами его доставили в медучреждение.