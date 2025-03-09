«Мода на экзотическую или азиатскую кухню мне не близка». Глава Минтруда Павлюченко рассказала о своей любимой еде в канун 8 Марта

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в преддверии 8 Марта поделилась семейным рецептом блинов, пишет sb.by.
Так, глава Минтруда рассказала о своих гастрономических пристрастиях, признавшись, что отдает предпочтение белорусской кухне и нелюбви к экзотике в еде.
— Мода на экзотическую или азиатскую кухню мне не близка, — заметила министр.
При этом Павлюченко сказала честно, что дом для нее пахнет блинами, которые готовит ее мама.
— Блины готовит моя мама, раньше пекли бабушка, прабабушка, — вспомнила чиновница.
Но еще Наталия Павлюченко поделилась старинным семейным рецептом белорусских блинов.
Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказал о блинах, которые жарит ее мама. Фото: личный архив Наталии Павлюченко.
— Могу раскрыть старинный рецепт. На стакан кефира добавляется 1 чайная ложка соды без горки, щепотка соли, яйцо, 1 столовая ложка сахара и 1,5 стакана муки. Тесто нужно оставить на 30 минут, а после жарить на среднем огне под закрытой крышкой, — раскрыла министр труда и соцзащиты семейный рецепт.
Кстати, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о ценах и о своей нелюбви к авокадо: «Не ем, не люблю и не пристрастен к этому».
Также Минтруда озвучило социальные гарантии для белорусок.