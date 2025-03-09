«Мода на экзотическую или азиатскую кухню мне не близка». Глава Минтруда Павлюченко рассказала о своей любимой еде в канун 8 Марта

— Могу раскрыть старинный рецепт. На стакан кефира добавляется 1 чайная ложка соды без горки, щепотка соли, яйцо, 1 столовая ложка сахара и 1,5 стакана муки. Тесто нужно оставить на 30 минут, а после жарить на среднем огне под закрытой крышкой, — раскрыла министр труда и соцзащиты семейный рецепт.