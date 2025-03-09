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В Башкирии последние звонки рекомендовано провести 24 мая

Минпросвещение РФ опубликовало даты проведения выпускных и последних звонков.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии последние звонки планируют провести 24 мая, а выпускные — 28 июня. Рекомендации регионам спустили в Минпросвещении РФ.

Согласно опубликованному ведомством документу, во время выпускных нужно провести церемонию поднятия флага, также должен прозвучать гимн России.

Во время мероприятия планируется обеспечить меры безопасности, а также доступность помещений для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

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