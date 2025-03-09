«Сырость принесут циклоны с Атлантики». Синоптики сказали о приближающихся дождях и похолодании в Беларуси

Так, в воскресенье, 9 марта, погоду в Беларуси определяет отрог антициклона с центром, располагающимся примерно над Каспийским морем. В итоге в течение суток ожидается малооблачная погода без осадков. Согласно погодной модели немецкой метеослужбы ICON, в Беларуси прогнозируется около +13 — +15 тепла по северу республики, и до +18 — +20 градусов по югу Беларуси.