«Сырость принесут циклоны с Атлантики». Синоптики сказали о приближающихся дождях и похолодании в Беларуси

Синоптики предупредили белорусов о похолодании в ближайшие дни из-за циклонов, перемещающихся с Атлантики, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, в воскресенье, 9 марта, погоду в Беларуси определяет отрог антициклона с центром, располагающимся примерно над Каспийским морем. В итоге в течение суток ожидается малооблачная погода без осадков. Согласно погодной модели немецкой метеослужбы ICON, в Беларуси прогнозируется около +13 — +15 тепла по северу республики, и до +18 — +20 градусов по югу Беларуси.
При этом уже в понедельник, 10 марта, влияние антициклона ослабеет: территория страны попадет в зону циркуляции циклона, который смещается со стороны Германии через территорию Польши на страны Балтии. Этот циклон может принести в Беларусь небольшие дожди.
— Во второй половине дня и вечером 10 марта возможны небольшие кратковременные дожди, — предупреждают синоптики.
Однако тепло в Беларуси все еще будет сохраняться. Дневные температуры будут в среднем около +13 — +16 градусов, а по югу Беларуси будет и до +20 выше ноля.
При этом в продолжение рабочей недели блокирующее действие антициклона над континентом закончится, установится зональный перенос воздушных масс с запада на восток. Вместе с этим зональным переносом через территорию Европы начнут перемещаться Атлантические циклоны.
Согласно карте Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), увеличится количество осадков. Предварительно, с утра понедельника до вечера воскресенья на территории республики должно выпасть 25 — 30 миллиметров осадков. Таким образом, за счет циклонов с Атлантики в Беларусь придет сырость.
До этого синоптик Рябов предупредил о погодной борьбе между холодом и теплом до +15 до середины марта в Беларуси.
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