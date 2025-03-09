Глава СКР Бастрыкин потребовал разобраться в гибели беременной дончанки

В ноябре 2022 будущая мама несколько раз жаловалась врачам больницы на плохое самочувствие, однако ее так и не госпитализировали. Спустя три дня состояние женщины ухудшилось и ее все-таки увезли в медучреждение. Спасти пациентку не удалось — она скончалась в реанимации.