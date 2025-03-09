Глава СКР Бастрыкин потребовал разобраться в гибели беременной дончанки

Глава СК России дал ряд поручений по делу о гибели беременной дончанки. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
К руководителю СК РФ обратилась жительница Таганрога. Она не согласна с ходом установления обстоятельств смерти своей 26-летней беременной сестры.
В ноябре 2022 будущая мама несколько раз жаловалась врачам больницы на плохое самочувствие, однако ее так и не госпитализировали. Спустя три дня состояние женщины ухудшилось и ее все-таки увезли в медучреждение. Спасти пациентку не удалось — она скончалась в реанимации.
По данному факту началось расследование уголовного дела, однако оно было приостановлено. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возобновить эту работу и завершить в кратчайшие сроки. Также он потребовал ускорить проведение судебной экспертизы. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.