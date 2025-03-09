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Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО

Путин назвал встречу с матерями и вдовами участников СВО трогательной.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему едва сдерживал эмоции на встрече с матерями и вдовами участников спецоперации, отметив, что эта беседа была очень трогательной.

Президент в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 марта встретился с женщинами-участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда «Защитники Отечества».

После эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО Путин не смог сдержать эмоций — он признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов.

«Очень трогательно было. Я едва сдержался», — отметил Путин, общаясь с женщинами после встречи.

«Но мне нельзя», — намекнул президент на то, что ему нельзя плакать, показав на глаза. Видеокадры опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.