Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО

Президент в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 марта встретился с женщинами-участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда «Защитники Отечества».