Путин рассказал про эмоции на встрече с матерями и вдовами участников СВО

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему едва сдерживал эмоции на встрече с матерями и вдовами участников спецоперации, отметив, что эта беседа была очень трогательной.
Президент в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 марта встретился с женщинами-участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов, сотрудницами фонда «Защитники Отечества».
После эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО Путин не смог сдержать эмоций — он признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов.
«Очень трогательно было. Я едва сдержался», — отметил Путин, общаясь с женщинами после встречи.
«Но мне нельзя», — намекнул президент на то, что ему нельзя плакать, показав на глаза. Видеокадры опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.