На Земле наблюдается магнитная буря

Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, причиной ухудшения геомагнитной обстановки является корональная дыра на Солнце. «На звезде присутствует сейчас три дыры, которые находятся на стадии разрушения, но пока сохраняют возможность влияния на Землю. В настоящий момент на Землю влияет меньшая из трех дыр, поэтому воздействие ожидается краткосрочным. С утра по московскому времени уровень колебаний геомагнитного поля два раза превышал порог магнитных бурь: с 6 до 9 и после 12 часов», — говорится в сообщении.