МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка ухудшилась из-за корональной дыры на Солнце, на Земле наблюдается магнитная буря. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, причиной ухудшения геомагнитной обстановки является корональная дыра на Солнце. «На звезде присутствует сейчас три дыры, которые находятся на стадии разрушения, но пока сохраняют возможность влияния на Землю. В настоящий момент на Землю влияет меньшая из трех дыр, поэтому воздействие ожидается краткосрочным. С утра по московскому времени уровень колебаний геомагнитного поля два раза превышал порог магнитных бурь: с 6 до 9 и после 12 часов», — говорится в сообщении.
Степень возмущенности магнитного поля Земли, по информации ИПГ, в настоящее время достигла уровня G2, означающее «умеренно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Вероятны также перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.
Стабилизация обстановки ожидается в понедельник.