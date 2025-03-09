Воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве

«Теплые ветры западных румбов и яркие лучи весеннего Солнца способствуют активному росту температуры. В такой ситуации к 13 часам в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в плюс 10,5 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было в минувшую субботу. Таким образом, сегодняшний день выходит на первое место в списке самых тёплых дней с начала 2025 года», — рассказал Леус.