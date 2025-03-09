Воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сегодняшний день занял первое место в списке самых тёплых дней с начала 2025 года, температура воздуха в Москве достигла отметки в плюс 10,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Теплые ветры западных румбов и яркие лучи весеннего Солнца способствуют активному росту температуры. В такой ситуации к 13 часам в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в плюс 10,5 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было в минувшую субботу. Таким образом, сегодняшний день выходит на первое место в списке самых тёплых дней с начала 2025 года», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что, так как прогрев пока продолжается, точное значение максимальной температуры воздуха сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.
«Напомню, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 9 марта составляет плюс 12,0 градусов, и принадлежит 2020 году, и до него еще полтора градуса», — добавил Леус.