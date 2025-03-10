«Нет расизму», — «Зенит» сделал заявление после инцидента в Воронеже

В РПЛ подтвердили, что по факту инцидента проводится проверка.
Пресс-служба «Факела» накануне также прокомментировала ситуацию. В клубе уверяют, что выступают против любых видов дискриминации. Однако на данный момент у клуба нет материалов, подтверждающих оскорбление Вендела или других игроков «Зенита».
Напомним, как стало известно накануне, во время матча «Факела» и «Зенита» игрок петербургской команды, бразилец Вендела показал неприличный жест болельщикам команды хозяев. Поводом для этого якобы стали доносившиеся с трибун расистские выкрики. Игрок получил красную карточку, в результате чего ему как минимум придется пропустить матч против «Спартака».