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Для ростовчан с инвалидностью запустили виртуальные православные туры

В Ростовской области можно совершить экскурсии по храмам из дома.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стартовали виртуальные туры по донским храмам и монастырям. Об этом сообщается на сайте Ростовской-на-Дону епархии.

Экскурсии с панорамным изображением позволяют увидеть архитектурные особенности и внутреннее убранство святынь, узнать историю церкви. На сегодняшний день действуют 3D-экскурсии по одиннадцати храмам и монастырям. Также есть виртуальная карта святынь с их описаниями. Все это доступно пользователям компьютеров и мобильных устройств.

— Подобная технология уже успешно применяется в мемориальном комплексе «Самбекские высоты». Теперь, благодаря виртуальным турам, православные святыни станут доступны всем — паломникам, туристам, исследователям, студентам и людям с ограниченными возможностями здоровья, которые не в состоянии посещать храмы лично, — подчеркнули в епархии.

Отмечается, что 3D-платформа может расширяться и включать в себя все новые церкви. Организаторы ждут заявки от настоятелей храмов.