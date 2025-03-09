Для ростовчан с инвалидностью запустили виртуальные православные туры

Экскурсии с панорамным изображением позволяют увидеть архитектурные особенности и внутреннее убранство святынь, узнать историю церкви. На сегодняшний день действуют 3D-экскурсии по одиннадцати храмам и монастырям. Также есть виртуальная карта святынь с их описаниями. Все это доступно пользователям компьютеров и мобильных устройств.