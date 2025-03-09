Для ростовчан с инвалидностью запустили виртуальные православные туры

В Ростовской области стартовали виртуальные туры по донским храмам и монастырям. Об этом сообщается на сайте Ростовской-на-Дону епархии.
Экскурсии с панорамным изображением позволяют увидеть архитектурные особенности и внутреннее убранство святынь, узнать историю церкви. На сегодняшний день действуют 3D-экскурсии по одиннадцати храмам и монастырям. Также есть виртуальная карта святынь с их описаниями. Все это доступно пользователям компьютеров и мобильных устройств.
— Подобная технология уже успешно применяется в мемориальном комплексе «Самбекские высоты». Теперь, благодаря виртуальным турам, православные святыни станут доступны всем — паломникам, туристам, исследователям, студентам и людям с ограниченными возможностями здоровья, которые не в состоянии посещать храмы лично, — подчеркнули в епархии.
Отмечается, что 3D-платформа может расширяться и включать в себя все новые церкви. Организаторы ждут заявки от настоятелей храмов.