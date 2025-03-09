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«Дом был полностью охвачен огнем». Под Кобрином пенсионер погиб, сражаясь с огнем, при пожаре в соседском доме и на участке

В Кобринском районе сельчанин погиб, когда загорелись дом и трава в деревне.

Источник: Комсомольская правда

В Кобринском районе на участке с выгоревшей травой спасатели обнаружили погибшего пенсионера, сообщили в пресс-службе Брестского областного управления МЧС.

Трагедия произошла в деревне Дубины Кобринского района. Около 15.19 часов сельчане вызвали МЧС, сообщая о пожаре. К моменту прибытия подразделений МЧС один из жилых домов был полностью охвачен огнем, также горели две хозпостройки, горели около 0,8 гектара травы и сухой растительности.

При этом спасатели на расстоянии 20 метров от горящего жилого дома на выгоревшем участке травы обнаружили мужчину без признаков жизни. Было установлено, что сельчанин 1960 года рождения, проживал с женой в соседнем доме. Мужчина погиб, сражаясь с пожаром, охватившим соседский участок.

Огонь уничтожил кровлю, перекрытия, повредил внутреннюю отделку и имущество в доме, также уничтожены кровля и перекрытия в двух блочных сараях.

— Рассматриваемая версия возгорания — неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности. Кто устроил поджог, пока не установлено, — прокомментировали в МЧС.

А еще белорус попал в больницу, разжигая мангал под Брагином.

Кроме того, в Беларуси продолжаются сильные пожары на селе и в лесах: «17 сильных пожаров в лесах, горящий торфяник, огонь в деревнях».

Еще пожар произошел на предприятии по переработке шин в Могилеве.