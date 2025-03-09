«Дом был полностью охвачен огнем». Под Кобрином пенсионер погиб, сражаясь с огнем, при пожаре в соседском доме и на участке

При этом спасатели на расстоянии 20 метров от горящего жилого дома на выгоревшем участке травы обнаружили мужчину без признаков жизни. Было установлено, что сельчанин 1960 года рождения, проживал с женой в соседнем доме. Мужчина погиб, сражаясь с пожаром, охватившим соседский участок.