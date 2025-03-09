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Белорус попал в больницу, разжигая мангал под Брагином

Под Брагином мужчина попал в больницу, захотев разжечь мангал.

Источник: Комсомольская правда

В Брагинском районе мужчина госпитализирован после розжига мангала. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

В МЧС о происшествии сообщили из учреждения здравоохранения, куда поступил с ожогами мужчина 1960 года рождения. Установлено, что в городском поселке Комарин на территории частного дома мужчина хотел разжечь мангал.

Сельчанин использовал легко воспламеняющуюся жидкость для розжига мангала, а когда поднес спичку, на нем вспыхнула одежда. При неосторожном обращении с огнем мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

Кроме того, в Беларуси продолжаются сильные пожары на селе и в лесах: «17 сильных пожаров в лесах, горящий торфяник, огонь в деревнях».

Еще пожар произошел на предприятии по переработке шин в Могилеве.

И под Щучином 22-летний на BMW сбил насмерть пешехода.