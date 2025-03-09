Белорус попал в больницу, разжигая мангал под Брагином

В Брагинском районе мужчина госпитализирован после розжига мангала. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
В МЧС о происшествии сообщили из учреждения здравоохранения, куда поступил с ожогами мужчина 1960 года рождения. Установлено, что в городском поселке Комарин на территории частного дома мужчина хотел разжечь мангал.
Сельчанин использовал легко воспламеняющуюся жидкость для розжига мангала, а когда поднес спичку, на нем вспыхнула одежда. При неосторожном обращении с огнем мужчина получил ожоги и был госпитализирован.
Кроме того, в Беларуси продолжаются сильные пожары на селе и в лесах: «17 сильных пожаров в лесах, горящий торфяник, огонь в деревнях».
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