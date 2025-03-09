Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на фронт

Участница СВО Айдысмаа Монгуш рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа, с которым не виделась год из-за несения службы. Сейчас она живет в Кызыле и воспитывает трех детей — двух сыновей 5 и 11 лет, а также девятилетнюю дочку.