Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на фронт

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин попросил военного медика из Тувы, участницу спецоперации Айдысмаа Монгуш, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт, видео с его участием показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
В четверг глава государства посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Там он в преддверии 8 Марта встретился с женщинами-участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями бойцов, сотрудницами фонда «Защитники Отечества».
Участница СВО Айдысмаа Монгуш рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа, с которым не виделась год из-за несения службы. Сейчас она живет в Кызыле и воспитывает трех детей — двух сыновей 5 и 11 лет, а также девятилетнюю дочку.
После встречи Путин пообщался с Монгуш во время фотографирования с участницами встречи.
«Ты туда не ходи, ладно? Детишек надо поднимать» — отметил он, говоря о продолжении ее службы.
Президент пообещал вручить Монгуш государственную награду.