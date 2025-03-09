Гвардии матрос Павел Кириенко из Тулуна погиб в зоне СВО

Гвардии матрос погиб 29 ноября 2024. За храбрость и отвагу представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно). Прощание с бойцом состоится 10 марта 2025 с 12:00 до 13:00 в храме Святителя Луки Крымского (территория Тулунской городской больницы — Ред.).