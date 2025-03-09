Гвардии матрос Павел Кириенко из Тулуна погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Павел Кириенко из Тулуна героически погиб «за ленточкой». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, гвардии матрос, стрелок-сапер штурмовой роты батальона морской пехоты отдельной гвардейской бригады пал во время выполнения боевого задания.
Павел Кириенко окончил девять классов в школе № 4 Тулуна, в зону проведения специальной военной операции отправился, заключив контракт.
— Он героически сражался, самоотверженно выполняя свой воинский долг. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, награжден медалью Министерства обороны РФ «За службу в морской пехоте», — рассказывают в администрации.
Гвардии матрос погиб 29 ноября 2024. За храбрость и отвагу представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно). Прощание с бойцом состоится 10 марта 2025 с 12:00 до 13:00 в храме Святителя Луки Крымского (территория Тулунской городской больницы — Ред.).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что со снайпером Иваном Чижиковым простились в Тулунском районе.