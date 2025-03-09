Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гвардии матрос Павел Кириенко из Тулуна погиб в зоне СВО

Герой представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно).

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Павел Кириенко из Тулуна героически погиб «за ленточкой». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, гвардии матрос, стрелок-сапер штурмовой роты батальона морской пехоты отдельной гвардейской бригады пал во время выполнения боевого задания.

Павел Кириенко окончил девять классов в школе № 4 Тулуна, в зону проведения специальной военной операции отправился, заключив контракт.

— Он героически сражался, самоотверженно выполняя свой воинский долг. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, награжден медалью Министерства обороны РФ «За службу в морской пехоте», — рассказывают в администрации.

Гвардии матрос погиб 29 ноября 2024. За храбрость и отвагу представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно). Прощание с бойцом состоится 10 марта 2025 с 12:00 до 13:00 в храме Святителя Луки Крымского (территория Тулунской городской больницы — Ред.).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что со снайпером Иваном Чижиковым простились в Тулунском районе.