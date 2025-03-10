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На калининградских озёрах появились вендинговые аппараты для кормления птиц

Всего город разыграл установку шести аппаратов, они появились на пруду Нижнем и на озере Поплавок.

Источник: Новый Калининград

В Калининграде на берегу двух водоёмов появились вендинговые аппараты с безопасным кормом для птиц. О том, что итоги конкурса на их размещение были подведены ещё в январе этого года, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе городской администрации.

За установку каждого из пяти аппаратов на Нижнем пруду частный предприниматель Иван Ламзин заплатил 6308 рублей. Аренда аппарата на берегу озера Поплавок обошлась чуть дешевле — в 5424 рубля. Срок аренды по каждому из шести аппаратов — два года (он истекает 15 января 2027 года).

В ноябре прошлого года администрация Советска сообщала, что специализированные аппараты для кормления птиц появились и там (их установкой также занимался Иван Ламзин).

«К сожалению, кормление хлебом — одна из причин гибели птиц: попав в желудок, мякиш начинает “бродить” и способствует развитию грибковых заболеваний, — предупреждали власти муниципалитета. — Теперь и в Советске можно воспользоваться специализированным аппаратом и покормить водоплавающих комбикормом: оплатить порцию возможно только безналичным расчётом».