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«Стала настоящим другом и членом семьи». Глава Минтруда Павлюченко рассказала о домашней любимице, собаке Марте

Глава Минтруда Павлюченко сказала, что взяла собаку по объявлению из интернета.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в интервью рассказала о домашней любимице, собаке Марте, пишет sb.by.

Ранее мы писали, что глава Минтруда Павлюченко рассказала о своей любимой еде в канун 8 Марта: «Мода на экзотическую или азиатскую кухню мне не близка».

Но еще министр труда и соцзащиты рассказала о своем питомце — любимой собаке. Чиновница отметила, что, вообще, в свободное время ей нравится совершать прогулки на велосипеде и гулять с собакой, с которой у нее связана отдельная история.

Наталия Павлюченко пояснила, что собаку свою она нашла в… интернете.

— На одной из площадок объявлений в интернете случайно увидела: отдают в хорошие руки собаку. Дальше все происходило очень быстро, — призналась она.

И рассказала, что, найдя объявление в сети, поехала к месту, где отдавали собаку, которое к тому же оказалось еще и близко к ее дому. На встречу вышла заводчица и передала собаку-девочку, которой к тому момент было уже около года.

— Марте сейчас 12 лет, и она мне стала настоящим другом и членом семьи, — делится чиновница.

Павлюченко призналась, что свою собаку семья не дрессировала и не учила специальным командам, так как собака и без того оказалась очень смышленая.

— Но она все сама понимает — прямо как человек. Никогда ничего не портила в доме. Все отмечают ее смышленость и доброту, — умиляется она питомицей.

Еще звезда белорусских «Верасов» Ядвига Поплавская отпраздновала 8 Марта, поздравляя поклонников: «Спасибо большое, Яденька».