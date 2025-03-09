Вдова Героя России Чебнева рассказала о личной беседе с Путиным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар — РИА Новости. Вдова Героя России Сергея Чебнева Ольга рассказала о личной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным во время их совместной поездки из Кремля в центр поддержки участников СВО и членов их семей.
Путин в четверг встретился с Ольгой Чебневой и передал ей медаль «Золотая звезда», которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. После беседы в Кремле глава государства вместе с вдовой отправились в президентском «Аурусе» в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве.
Видеокадры показали в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». О деталях разговора с президентом во время совместной поездки Чебнева рассказала ведущему программы, тележурналисту Павлу Зарубину.
«Мы в такой дружеской беседе, скажем так, обсудили моменты, связанные с нашими ребятами, которые воюют. Это был такой личный больше разговор, непротокольный. И решили многие вопросы», — отметила она.