Вдова Героя России Чебнева рассказала о личной беседе с Путиным

Путин в четверг встретился с Ольгой Чебневой и передал ей медаль «Золотая звезда», которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. После беседы в Кремле глава государства вместе с вдовой отправились в президентском «Аурусе» в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве.