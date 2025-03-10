В России утвердили новый профессиональный праздник

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя данное решение, подчеркнул, что облик городов играет важную роль в улучшении условий проживания людей и росте привлекательности населенных пунктов для туристов и бизнеса. По его словам, сегодня перед страной стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Причем цель власти, как отметил Хуснуллин, не просто много строить, но делать все качественно и красиво.