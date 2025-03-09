Над Ростовской областью силы ПВО сбили девять беспилотников

Всего же в ночь с субботы на воскресенье были уничтожены 88 украинских беспилотников: 52 — над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, восемь — над Воронежской, три над Астраханской, по одному — над Рязанской и Курской, а также над Краснодарским краем.