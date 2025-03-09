Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи «Мечталлион»

«В тираже № 129 сегодня уже в десятый раз за время существования этой флагманской лотереи был разыгран суперприз 100 миллионов рублей: его поделили 6 участников, которые стали мультимиллионерами, и ещё 17 счастливчиков выиграли по 1 миллиону рублей», — рассказали в компании.