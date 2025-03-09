Шесть россиян стали мультимиллионерами после розыгрыша лотереи «Мечталлион»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Праздничный розыгрыш суперприза в 100 миллионов рублей лотереи «Мечталлион», посвященный 8 марта, принес удачу шести жителям России, каждый из них выиграл по 16,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, «Национальная лотерея».
«В тираже № 129 сегодня уже в десятый раз за время существования этой флагманской лотереи был разыгран суперприз 100 миллионов рублей: его поделили 6 участников, которые стали мультимиллионерами, и ещё 17 счастливчиков выиграли по 1 миллиону рублей», — рассказали в компании.
Счастливые билеты обладатели суперприза «Мечталлион» купили в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае и в мобильном приложении лотереи.
Участники, выигравшие по 1 миллиону рублей, приобрели билеты в Дагестане, Забайкальском крае, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областях, а также онлайн.
Всего в тираже «Мечталлион» в честь 8 марта выиграло 1 477 264 билета и общий объём выигрышей составил 285 291 902 рубля.