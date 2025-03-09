Володин почтил память Гагарина

Он отметил, что для Гагарина Саратовская область была «местом притяжения». По словам председателя ГД, именно здесь, в местном аэроклубе, Гагарин впервые встал на крыло, выполнив 196 полётов на самолёте Як-18. Он добавил, что в 1961 году «Восток-1» после легендарного покорения космоса приземлился на саратовскую землю, недалеко от Волги.