Володин почтил память Гагарина

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин почтил память первого космонавта планеты Юрия Гагарина в годовщину со дня его рождения, отметив в своем Telegram-канале, что человек жив, пока жива память о нем.
«Сегодня день рождения первого человека, покорившего космос, — Юрия Гагарина. Ему бы исполнился 91 год… Человек жив, пока память о нём жива», — написал Володин.
Он отметил, что для Гагарина Саратовская область была «местом притяжения». По словам председателя ГД, именно здесь, в местном аэроклубе, Гагарин впервые встал на крыло, выполнив 196 полётов на самолёте Як-18. Он добавил, что в 1961 году «Восток-1» после легендарного покорения космоса приземлился на саратовскую землю, недалеко от Волги.