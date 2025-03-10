В Калининградской области управляющую компанию уличили в бездействии

В калининградских соцсетях появилась информация о бездействии сотрудников управляющей компании в городе Знаменске. Местные жители жалуются на то, что управляющая компания долгое время не выполняет свои обязательства, несмотря на регулярные платежи за услуги.
9 марта пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что по данной проблеме будет представлен доклад сотрудником ведомства. Управлением СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Канонерову Д. Г. представить доклад по доводам публикации и о ходе доследственной проверки.