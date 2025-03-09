Ветеран из Иркутска готовится к поездке на Парад Победы, заявил губернатор

Гаврилов ушел на фронт из Иркутска в 18-летнем возрасте. Участвовал в освобождении от фашистов Польши и Венгрии, День Победы встретил в Чехословакии, недалеко от Праги. Имеет боевые награды — медали и орден Отечественной войны. После войны работал в Иркутске на заводе тяжелого машиностроения имени Куйбышева, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В ноябре 2025 года Михаилу Николаевичу исполнится 100 лет. Но, несмотря на возраст, он бодр и силен духом.