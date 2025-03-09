Боец Матвей Баинов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Матвей Баинов из Эхирит-Булагатского района. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Геннадий Осодоев.
Мужчина родился в селе Алужино, был страшим из трех сыновей. Стал опорой для матери и примером для братьев. Занимался спортом, за достижения получил множество грамот и наград. Неоднократно защищал честь района на соревнованиях разного уровня. Получил серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
— В 2020, окончив девять классов Алужинской средней школы, поступил в Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова. Получил диплом по специальности «Физическая культура», а в июле 2024 отправился на службу в армию в Свердловскую область, — рассказывает Геннадий Осодоев.
В октябре 2024 принял важное решение — подписать контракт и отправиться «за ленточку». За отличную спортивную и боевую подготовку его взяли в спецназ ГРУ, после чего направили в Курскую область для прохождения дальнейшей службы.
В ноябре 2024 Матвей Баинов получил удостоверение «Ветеран боевых действий». Погиб 21 февраля 2025, ему было 20 лет. Герой награжден Орденом Мужества. Бойца проводили в последний путь 9 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что гвардии матрос Павел Кириенко из Тулуна погиб в зоне СВО.