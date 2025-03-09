Боец Матвей Баинов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Мужчина родился в селе Алужино, был страшим из трех сыновей. Стал опорой для матери и примером для братьев. Занимался спортом, за достижения получил множество грамот и наград. Неоднократно защищал честь района на соревнованиях разного уровня. Получил серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».