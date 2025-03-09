Родители Анны Цомартвоой просят объявить дочь в международный розыск

Жители разных регионов России запустили видео-флешмоб, чтобы поддержать семью Анны Цомартовой. Родители пропавшей ростовчанки разместили его в Телеграм-канале, посвященном поискам дочери.
Девушка исчезла 10 февраля прошлого года. Студентка РЮИ МВД участвовала в составе сборной в соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске. После боя на ринге ушла погулять к морю. С тех пор 22-летнюю спортсменку никто не видел.
К поискам подключились следователи, волонтеры, журналисты, а теперь и неравнодушные люди из разных уголков страны: жители Московской области, Краснодарского края, Крыма, Дагестана… Все они записали короткое видео с одной-единственной просьбой.
«Санкт-Петербург. Просим найти Анну Цомартову!, “Шахты. Помогите найти Анну Цомартову”, “Анюта, возвращайся, Ростов ждет тебя”, — говорят на камеру люди разных возрастов. Желающих поддержать семью было так много, что все не поместились в видеоролик.
Сейчас девушка объявлена в федеральный розыск, но родители надеются подключить Интерпол, чтобы Аню искали по всему миру.