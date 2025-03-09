Родители Анны Цомартвоой просят объявить дочь в международный розыск

Девушка исчезла 10 февраля прошлого года. Студентка РЮИ МВД участвовала в составе сборной в соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске. После боя на ринге ушла погулять к морю. С тех пор 22-летнюю спортсменку никто не видел.