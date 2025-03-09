Cудья сказал, можно ли обжаловать размер пенсии в Беларуси

Стало известно, можно ли обжаловать размер пенсии в Беларуси, пишет БелТА.
Так, по словам председателя суда Фрунзенского района Минска Андрея Денкевича, трудовые пенсии в Беларуси назначают и перерасчитывают компетентные органы: управления по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполкомов и администраций городских районов.
При несогласии с размером установленной пенсии вопрос о назначении или перерасчете пенсии будет решать комиссия по назначению пенсий, которую образует рай-, или горисполком и распорядительный орган.
Жалобу на размер пенсии, решение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, или комиссии по назначению пенсий белорусы могут подать в суд после обжалования решения в вышестоящем органе по труду, занятости и соцзащите. Жалоба пенсионера будет разрешена в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.
— Суд рассмотрит жалобу с участием и гражданина, и представителя органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, либо комиссии по назначению пенсий, решение которых обжалуется, — прокомментировал судья.
А еще Минтруда озвучило социальные гарантии для белорусок.
Также Беларусь вошла в топ-3 стран ЕАЭС по замедлению инфляции.