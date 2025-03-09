Cудья сказал, можно ли обжаловать размер пенсии в Беларуси

Жалобу на размер пенсии, решение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, или комиссии по назначению пенсий белорусы могут подать в суд после обжалования решения в вышестоящем органе по труду, занятости и соцзащите. Жалоба пенсионера будет разрешена в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.