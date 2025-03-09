«Голословное видео». Санстанция отреагировала на заявления о якобы новом вирусе в Минске

Минская санстанция опровергла заявления о якобы новом вирусе в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости».
Первоначально в популярной соцсети TikTok появилось видео, в котором блогер-минчанка утверждала о якобы появлении в Минске нового вируса. Короткий ролик набрал свыше 900 тысяч просмотров.
Блогер в ролике сказала, что у нее пять дней держалась высокая температура, болело горло, заложило нос. И такие же симптомы, по ее словам, были будто бы и у других людей. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии ответил, можно ли, исходя из этого, говорить о появлении какого-то нового вируса.
Журналисты спросили в санстанции, действительно ли в столице — эпидемия неизвестного заболевания.
Эпидемиологи подчеркнули, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в Минске является стабильной. А заболеваемость острыми респираторными инфекциями — низкой интенсивности, непревышая среднемноголетние значения. При этом среди заболевших ОРВИ детей 54,7%, взрослых — 45,3%.
— Дозорное эпидемиологическое слежение за ОРВИ показало, что заболеваемость происходит преимущественно за счет циркуляции вирусов негриппозной этиологии, в единичных случаях циркулируют возбудители гриппа и коронавирусной инфекции, — прокомментировали специалисты.
Эпидемиологи назвали голословным видео минчанки, подчеркнув, что ситуация с вирусами в столице полностью контролируется.
Кроме того, в Беларуси продолжаются сильные пожары на селе и в лесах: «17 сильных пожаров в лесах, горящий торфяник, огонь в деревнях».
Также синоптики сказали о приближающихся дождях и похолодании в Беларуси: «Сырость принесут циклоны с Атлантики».