«Голословное видео». Санстанция отреагировала на заявления о якобы новом вирусе в Минске

Блогер в ролике сказала, что у нее пять дней держалась высокая температура, болело горло, заложило нос. И такие же симптомы, по ее словам, были будто бы и у других людей. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии ответил, можно ли, исходя из этого, говорить о появлении какого-то нового вируса.