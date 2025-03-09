В Московском зоопарке орангутан Мотя переехал в вольер к гиббону Лизе

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Молодой самец борнейского орангутана Матику, он же Мотя, живущий в Московском зоопарке, переехал в большой вольер к гиббону Лизе, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
«Для улучшения условий содержания было решено подселить молодого самца к довольно пожилой самке гиббона — Лизе, которая тоже жила одна в большом вольере. Это представитель другого вида, к тому же она сильно старше Моти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что идея оказалась удачной. Лизе больше 30 лет, первое время она настороженно относилась к новому соседу, но вскоре приняла его.
«В этой иерархии самка гиббона в силу возраста стоит выше, чем юный орангутан, к тому же она являлась “хозяйкой” вольера. И дружелюбный Мотя принял правила игры. Первые несколько дней Матику и Лиза проводили в одном вольере по одному-два часа», — уточняется в сообщении.
Поясняется, что постепенно время совместного нахождения увеличивалось, и сейчас приматы находятся в одном вольере практически весь день. Вечером их разделяют, чтобы каждый из них не спеша поужинал — есть вероятность, что Матику может забирать еду у медлительной Лизы.
«А утром после завтрака борнейский орангутан и чернорукий гиббон с нетерпением ждут встречи, чтобы поиграть вместе», — говорится в сообщении.
Зоологи считают, что сейчас Моте комфортно с его новой соседкой. Специалисты продолжат наблюдать за поведением приматов и их социальным взаимодействием, чтобы в случае необходимости внести коррективы, отмечается в сообщении.
«В конце марта Матику исполнится семь лет, этот возраст у человекообразных обезьян считается подростковым. Несмотря на свою молодость, Матику уже имеет богатый жизненный опыт. Правда, негативный», — говорится в сообщении.
Уточняется, что орангутан родился в Новосибирском зоопарке. Малыш получил травму головы при появлении на свет, пережил операцию, от него отказалась мать — Мишель.
«Молодая самка, сама выращенная искусственно, не знала, что делать с детенышем и не проявляла к нему никакого интереса. Поэтому первые месяцы своей жизни Матику провел с людьми. Зоологи кормили его из бутылочки молочной смесью для грудных детей», — рассказали в Московском зоопарке.
В пятимесячном возрасте Матику переехал в Московский зоопарк, где ему предстояла непростая адаптация среди животных его вида. Группа борнейских орангутанов на тот момент состояла из взрослой самки Личаны, бабушки Моти, самца Джентана и их только что родившегося детеныша — Джелая.
«Отношения внутри семьи были уже сформировавшимися, поэтому “новичку” потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к новому месту. С малышом Джелаем Мотя быстро подружился, со взрослым самцом Джентаном они тоже поладили. Однако Личана категорически не принимала Матику и считала его лишним: могла ударить его или отобрать еду», — говорится в сообщении.
Отмечается, что днем Матику находился с борнейскими орангутанами в одном вольере, но на ночь его переводили в отдельное помещение, так ему было спокойнее.
«Летом все обезьяны выпускаются в уличный вольер, а с первыми холодами переезжают в теплый павильон “Приматы”. Повзрослевший Матику все чаще испытывал агрессию со стороны взрослых орангутанов. Он перестал выходить в большой вольер и почти все свое время проводил в одиночестве в небольшом помещении», — рассказали в зоопарке.