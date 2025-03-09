В Московском зоопарке орангутан Мотя переехал в вольер к гиббону Лизе

«Летом все обезьяны выпускаются в уличный вольер, а с первыми холодами переезжают в теплый павильон “Приматы”. Повзрослевший Матику все чаще испытывал агрессию со стороны взрослых орангутанов. Он перестал выходить в большой вольер и почти все свое время проводил в одиночестве в небольшом помещении», — рассказали в зоопарке.