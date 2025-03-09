Белорусы засняли редкое природное явление — солнечное гало

В Брестской области засняли редкое природное явление — солнечное гало, сообщает телеграм-канал «#1регион».
Редкое природное явление белорусы увидели и запечатлели в окрестностях населенного пункта Рясны, что в Каменецком районе. Так, местные жители сфотографировали солнечное гало.
Солнечное гало сфотографировали белорусы. Фото: телеграм-канал «#1регион».
Известно, что гало возникает при преломлении лучей в ледяных кристаллах. Это происходит на высоте около 5 — 10 километров, где температуры могут доходить до −50 градусов.
А еще власти предупредили белорусов о быстром распространении болезни Ньюкасла в соседней с Беларусью Польше: «До Бреста час езды».
Кроме того, в Беларуси продолжаются сильные пожары на селе и в лесах: «17 сильных пожаров в лесах, горящий торфяник, огонь в деревнях».
Также синоптики сказали о приближающихся дождях и похолодании в Беларуси: «Сырость принесут циклоны с Атлантики». До этого синоптик Рябов предупредил о погодной борьбе между холодом и теплом до +15 до середины марта в Беларуси.