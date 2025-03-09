В Ростовской области за сутки на пожарах трое погибли и одна пострадала

В Ростовской области за сутки на пожарах погибли трое человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
В хуторе Ильинов Мартыновского района на улице Школьной загорелся частный дом. Внутри находились 43-летняя женщина и 44-летний мужчина. Хозяйка успела выбежать на улицу до прибытия пожарных. С ожогами рук пострадавшую увезли в больницу. А тело мужчины огнеборцы нашли, когда тушили пламя.
В Таганроге случился пожар в доме на улице Котельной, в квартире на 10-м этаже. Во время него погиб 49-летний хозяин жилья: он отравился продуктами горения.
В селе Летник Песчанокопского района огонь в доме вспыхнул ночью. Внутри находился 63-летний пенсионер, который не почувствовал едкого дыма и не смог спастись. К прибытию пожарных, дом горел по всей площади.
Обстоятельства всех чрезвычайных происшествий устанавливают дознаватели МЧС России.