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В Ростовской области за сутки на пожарах трое погибли и одна пострадала

Пожары в Ростовской области унесли жизни троих человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки на пожарах погибли трое человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В хуторе Ильинов Мартыновского района на улице Школьной загорелся частный дом. Внутри находились 43-летняя женщина и 44-летний мужчина. Хозяйка успела выбежать на улицу до прибытия пожарных. С ожогами рук пострадавшую увезли в больницу. А тело мужчины огнеборцы нашли, когда тушили пламя.

В Таганроге случился пожар в доме на улице Котельной, в квартире на 10-м этаже. Во время него погиб 49-летний хозяин жилья: он отравился продуктами горения.

В селе Летник Песчанокопского района огонь в доме вспыхнул ночью. Внутри находился 63-летний пенсионер, который не почувствовал едкого дыма и не смог спастись. К прибытию пожарных, дом горел по всей площади.

Обстоятельства всех чрезвычайных происшествий устанавливают дознаватели МЧС России.