В Ростовской области за сутки на пожарах трое погибли и одна пострадала

В хуторе Ильинов Мартыновского района на улице Школьной загорелся частный дом. Внутри находились 43-летняя женщина и 44-летний мужчина. Хозяйка успела выбежать на улицу до прибытия пожарных. С ожогами рук пострадавшую увезли в больницу. А тело мужчины огнеборцы нашли, когда тушили пламя.