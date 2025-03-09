Росстат обнаружил в Омской области единственного вынужденного переселенца

Росстат опубликовал свежие данные о численности беженцев и вынужденных переселенцев в Омской области. По сравнению с другими регионами Сибири, в Прииртышье числится всего один вынужденный переселенец.
Ему пришлось покинуть другой регион, либо вернуться из-за рубежа исходя из вынужденных обстоятельств. При этом в Сибири зарегистрирован всего 1 беженец, и то не в Омске, а в соседнем Новосибирске.
По данным ведомства, в Омской области на данный момент официально находятся 27 человек, получивших временное убежище. Статус предоставляется жителям территорий, вынужденных покинуть свои дома в зоне СВО, либо в приграничных к военному конфликту территориях.
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