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Росстат обнаружил в Омской области единственного вынужденного переселенца

Данные были опубликованы ведомством по всем регионам РФ.

Источник: Комсомольская правда

Росстат опубликовал свежие данные о численности беженцев и вынужденных переселенцев в Омской области. По сравнению с другими регионами Сибири, в Прииртышье числится всего один вынужденный переселенец.

Ему пришлось покинуть другой регион, либо вернуться из-за рубежа исходя из вынужденных обстоятельств. При этом в Сибири зарегистрирован всего 1 беженец, и то не в Омске, а в соседнем Новосибирске.

По данным ведомства, в Омской области на данный момент официально находятся 27 человек, получивших временное убежище. Статус предоставляется жителям территорий, вынужденных покинуть свои дома в зоне СВО, либо в приграничных к военному конфликту территориях.

Ранее мы писали, что Виктор Лупинос судом снят с должности мэра Называевска.