Два человека погибли в ДТП в закрытом для езды из-за непогоды районе Башкирии

В Учалинском районе Башкирии в ДТП сегодня, 9 марта, погибли два человека. Об этом сообщили в ГАИ республики. В ведомстве сообщили, что сейчас там неблагоприятная погода.
По информации ГАИ, около часу дня на 95 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись ВАЗ-2107 и встречный ВАЗ-21099. В результате случившегося скончался пассажир и водитель седьмой модели.
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