Ростовчане жалуются на запоздалые смс о беспилотной опасности

Однако многие жалуются на несвоевременность жизненно важных смс: «Оповещение пришло только в 22.00 — о том, что объявлена тревога в 19.00»; «Мне вообще сегодня утром пришло сообщение о том, что в 19.00 возможна атака беспилотников», «У нас 4 телефона в семье и все получили оповещение в разное время», «В субботу в 5:40 пришло смс, что в 02.20 объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области».