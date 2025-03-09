Ростовчане жалуются на запоздалые смс о беспилотной опасности

Ростовчане жалуются на запоздавшие смс-оповещения о беспилотной опасности. Много комментариев на эту тему они оставили в телеграм-канале врио губернатора Юрия Слюсаря.
Ростовчане привыкли получать смс-сообщения о беспилотной опасности в Ростовской области. В них людям рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Кроме того, жителей информируют о том, что угроза миновала.
Однако многие жалуются на несвоевременность жизненно важных смс: «Оповещение пришло только в 22.00 — о том, что объявлена тревога в 19.00»; «Мне вообще сегодня утром пришло сообщение о том, что в 19.00 возможна атака беспилотников», «У нас 4 телефона в семье и все получили оповещение в разное время», «В субботу в 5:40 пришло смс, что в 02.20 объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области».
Юрий Слюсарь об этих проблемах знает и обещает устранить.
— Вижу ваши многочисленные нарекания в адрес работы системы оповещения о ракетной и беспилотной опасности — уведомления приходят с опозданием или не приходят совсем. Усиливаем меры информирования жителей. Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России — скачать его можно на любой удобной платформе", — писал ранее врио губернатора в телеграм-канале.