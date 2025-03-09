Жителям Москвы рассказали о погоде в следующие выходные

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Мартовские холода вернутся в Москву в следующие выходные, в субботу температура будет не выше плюс 6, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В выходные ожидаются традиционные мартовские возвраты холодов: в субботу фронт принесет ливневые осадки в смешанном агрегатном состоянии, ночью 0 — плюс 5, днем не выше плюс 1 — плюс 6 градусов», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в воскресенье инициативу перехватит антициклон, благодаря чему распогодится, в середине ночи легкие заморозки, днем плюс 2 — плюс 7 градусов.