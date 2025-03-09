Цыгане из Коркино продают дома после погромов из-за убийства таксистки

«Так называемая “цыганская проблема” существовала очень давно и известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа. И эта проблема никогда не замалчивалась. Начиная с 2019 года мы обращались во всевозможные инстанции, после этого проводились беседы, рейды. Как результат администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья — не единожды оскверненную могилу свекра», — подчеркнула она в последнем слове.