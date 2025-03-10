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Район Омской области освобождается от смертельно опасной инфекции

Как стало известно «СуперОмску», подготовлен указ об отмене карантина по бешенству на территории Горьковского района Омской области. Речь идет о первом выявленном на территории региона случае распространения этой потенциально опасной инфекции в текущем году.

Источник: SuperOmsk.ru

Ограничения вводились из-за обнаружения вируса у животного на территории села Октябрьское с 17 января 2025 года сроком на 2 месяца. Согласно проекту указа, ограничения по доступу на территорию людей, а также ввозу и вывозу восприимчивых животных предполагается снять в плановом режиме — с 17 марта 2025 года.

Напомним, официальное определение инфекции, принятое Роспотребнадзором, гласит: «Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое регистрируется в любые сезоны года. Бешенство можно только предотвратить. Средств лечения уже развившегося заболевания не существует».