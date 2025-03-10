Район Омской области освобождается от смертельно опасной инфекции

Ограничения вводились из-за обнаружения вируса у животного на территории села Октябрьское с 17 января 2025 года сроком на 2 месяца. Согласно проекту указа, ограничения по доступу на территорию людей, а также ввозу и вывозу восприимчивых животных предполагается снять в плановом режиме — с 17 марта 2025 года.