Чувашию впервые атаковал украинский беспилотник

В воскресенье, 9 марта, российские ПВО сбили 228 украинских дронов, сообщили в Минобороны России. Почти 100 из них были ликвидированы вне зоны спецоперации. В частности, украинский БПЛА впервые долетел до Чувашии. Нефтебаза, которую атаковали ВСУ, находилась на реконструкции, поэтому обошлось без пострадавших. Украинские военнослужащие также ударили по территории Каменско-Днепровской больницы, поврежден фасад хирургического корпуса.